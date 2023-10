A Futuridea il presidente Carmine Nardone ha incontrato Alessio Berni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPochi giorni fa, Coordinatore Regionale di ANTA Tutela Ambiente Toscana è stato in visita presso l’Associazionealla scoperta di grande novità di ieri e di oggi per la tutela dell’ambiente. “In qualità di responsabile di ANTA Tutela Ambiente Toscana – ha affermato il dottor– ho avuto il piacere di incontrarmi presso la Sede di(Fondazione per l’Innovazione Utile e Sostenibile) con il. Nei loro laboratori di ricerca e sviluppo sono anni che si guarda alla mobilità sostenibile, dove già all’inizio degli anni 2000 (oltre 20 anni fa) avevano ideato e costruito biciclette elettriche ricaricate da pannelli solari.. scooter e mezzi alimentati a idrogeno e tante ...