A 83 anni ‘custode’ delle sigarette di contrabbando

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro quintali didi, ‘custodite’ da una pensionata di 83, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un “basso” del Borgo Sant’Antonio Abate di Napoli. I finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli hanno notato movimenti sospetti e la presenza di alcuni cartoni confezionati, nelle adiacenze del “basso”: durante la perquisizione sono poi state trovate lestipate in ogni stanza dell’abitazione: nella cucina, negli armadi, nella camera da letto e nel bagno, tanto da rendere poco agevole il passaggio negli ambienti domestici. L’abitazione dell’anziana, custode“bionde”, è risultata essere un mero deposito per la vendita al dettaglio, i cui introiti avrebbero fruttato alla criminalità più di 50.000 ...