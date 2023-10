6 aeroporti in Francia evacuati per allarme bomba

...la fattibilita' e gli ambiti di collaborazione in merito a progetti nel settore degli, ... a partire dall'Italia e dalla, dove stiamo lavorando insieme ai nostri soci fondatori per ...

Francia, allarme bomba: evacuati sei aeroporti TGCOM

Allerta terrorismo in Europa, evacuati diversi aeroporti in Francia per allarme bomba Sky Tg24

L’ALLERTA TERRORISMO. Sei aeroporti regionali francesi evacuati per allarmi bomba mercoledì 18 ottobre. Due hanno potuto già riaprire Nizza e Nantes, Chiusi per verifiche Lille, Lione, Tolosa e ...Alla frontiera per la prevenzione del terrorismo. Verifiche ancora in corso a Lille, Tolosa, Lione e Beauvais e a Ostenda. A Versailles, ancora una falsa allerta, è la terza volta in 5 giorni (ANSA) ...