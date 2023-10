18 Ottobre giornata mondiale della Menopausa | i consigli per viverla come una rinascita

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Con il terminesi intende quel periodovitaDonna caratterizzato dal termine definitivo dei cicli mestruali nonchèfertilità ( in assenza di mestruazione per almeno un anno) e modifiche ormonali caratterizzate da progressivo aumento di FSH e abbassamento degli estrogeni.viene vissuta dalle donnetutte le fasivita anche laviene vissuta in modo soggettivo e gli eventuali sintomi derivanti dall’abbassamento dei livelli di estrogeni (vampate, deflessione dell’umore, calolibido, secchezza delle mucose epelle, riduzionevelocità del metabolismo, rallentamento cerebrale, irrequietezza, osteoporosi) possono ...