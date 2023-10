Zuppa di Porro 17 ottobre 2023

Leggi su nicolaporro

di. Arriva il terrorismo in Europa, e sai che novità. Rep sceglie di dedicare alla vicenda belga il primo sfoglio, il Corriere continua con Gaza. Stamattina hanno ucciso il terrorista: stava al bar. Intanto in Italia operazione antiisis in corso. Meotti fantatstico dul Foglio ci spiega dove finiscono i soldi di aiuti a Gaza. Travaglio sono un po' di giorni che fa fodni storici alla wikipedia. Altra pasta Quirico sulla Stampa. Moni Ovadia si dimette dalla direzione del tetaro e fa la vittima: Del Vigo fa bene a dire che cacciarlo sarebbe stato illiberale. Manovra da 28Bil, tutta sui redditi bassi. Tutti sono diventati di centro destra, almeno se si parla di Tusk in Polonia. L'incredibile cena di Schoreder che non paga ilconto nello stellato #rassegnastampa17ott