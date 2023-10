Zucca e salsiccia al forno | un secondo piatto che prepari in 1 minuto

Leggi su donnaup

(Di martedì 17 ottobre 2023)al: ecco unsaporito. Pronto in 1Unperfetto per gustare i sapori autunnali è quello dellaal. La ricetta dellaalè ideale da mangiare durante questo periodo dell’anno ed è una pietanza saporita e facilissima da portare a termine. Inoltre questosarà gradito a tutti anche perché ha un bassissimo contenuto di calorie quindi è perfetto da mangiare anche durante una dieta. Lacontiene tanti minerali e vitamine come il magnesio, la vitamina E e il fosforo. In più ha anche proprietà antiossidanti e ...