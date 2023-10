...posizioni diverse Cosa chiede l'emendamento firmato dal deputato che viene da Picinisco ed il cui padre era uno dei funzionari storici del Pci ciociaro e laziale Propone di ' estendere la...

Zes unica, due miliardi per il credito d'imposta nel Mezzogiorno ilmattino.it

ZES Unica: agevolazioni dal 2024 Rete Agevolazioni

Ammonterà a due miliardi il credito d'imposta per la Zes unica per tutto il Mezzogiorno, per ora limitato al 2024. Una copertura di 1,8 miliardi è arrivata ieri dalla Legge ...Il Pd presenta quattro mosse per allargare i confini della Zona Economica Speciale (ZES) alle Marche, regione in transizione con aree di crisi industriali complesse. Mozione parlamentare, emendamenti ...