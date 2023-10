“X Factor” | reso noto il primo ospite dei Live

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si tratta di Laura Pausini X2023 aprirà la sua fase deicon una straordinaria super, Laura Pausini. Laura canterà nella prima delle sette puntate in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, nella serata di giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. La pop star internazionale, vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, presenterà in anteprima sul palco di #XF2023 il suo nuovo disco. Dopo la release del singolo “Durare” (“Durar” nella versione spagnola e “Durar – uma vida com você” nella versione portoghese in duetto con Tiago Iorc), Laura Pausini sarà infatti sul palco della XArena nell’immediata vigilia dell’uscita di “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre. Il suo nuovo progetto discografico ...