WWE | Nessuna pausa per Logan Paul | è stato lui stesso a dare la disponibilità per Crown Jewel

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha sconfitto Dillon Danis nel suo incontro di boxe, subito dopo il match The Maverick ha sfidato l’Hall Of Famer Rey Mysterio per il suo United States Championship e la sfida si terrà con ogni probabilità il prossimo 4 novembre in Arabia Saudita in occasione dinon si ferma Sfida accettata senza troppi giri da Rey Rey che avrà il primo confronto conquesto venerdì a SmackDown. Ma quando èdeciso questo incontro? La WWE sperava veramente di avereper l’evento in terra Saudita, ma proprio il match di boxe contro Danis era un grosso punto interrogativo. Infatti originariamente si pensava chesi prendesse unadopo il suo incontro ...