WWE | Jade Cargill ne ha per tutte | primo confronto anche con Becky Lynch a Raw

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo il debutto in quel di Fastlane,è apparsa in tutti gli episodi settimanali WWE, compresa l’ultima puntata di Raw andata in scena nella notte. Nonostante non abbia ancora combattuto alcun match, l’ex AEW ha avuto uncon le più grandi esponenti del roster femminile WWE, compreso ieri notte quando ha avuto modo di “conoscere” The Man.faccia a faccia con The Man, rispettoso…, dopo aver fatto richiesta nei confronti di Adam Pearce di un match con Indi Hartwell per il suo NXT Women’s Champions per il prossimo Raw, ha prima avuto un brevecon Xia Li, seguito da un faccia a faccia decisamente elettrizzante con l’ex TBS Champion. The Man, per niente intimorita, ha solamente pronunciato la frase “get in line“, ...

WWE: Jade Cargill registra il trademark per il suo ring name World Wrestling

AEW: Thunder Rosa parla della prima apparizione di Jade Cargill in WWE Zona Wrestling

Nash last wrestled in 2018, working for Big Time Wrestling in Rhode Island having done a number of dates for the group and other select indies. His final WWE match to date was the 2014 Royal Rumble, ...WWE Raw ended on another bombshell as Jimmy Uso cost his brother Jey the Undisputed WWE Tag Team Championships. Monday night’s main event was a rematch from Fastlane as Jey and his new tag partner ...