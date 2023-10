WWE | In aumento i numeri di Smackdown | ricomincia l’effetto Roman Reigns?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nonostante una concorrenza agguerrita di Colorado vs Stanford, partita di football collegiale che ha totalizzato ben 3.288.000 di spettatori, l’ultimo episodio dine ha totalizzati ben 2.417.000 (#2 del venerdì sera) registrando undel 4% rispetto alla settimana precedente secondo i dati sempre attendibili e precisi di Wrestlenomics. Il tutto nonostante un -2% alla voce key demo. Dati singoli che lasciano un po’ il tempo che trovano, visto che l’andamento annuale rispetto al 2022 può far solamente sorridere FOX, nonostante quest’ultima non abbia rinnovato il contratto in scadenza nel 2024. Sorride ancor di più, dunque, NBCUniversal, che trasmetterà su USA Network lo show blu dalla fine del prossimo anno. Rispetto ad un anno fa, infatti,ha avuto undel 6.3 % degli spettatori ...