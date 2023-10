WWE | Assenza inattesa alla Season Premiere di Raw | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’episodio di Raw andato in onda stanotte è stato decisamente carico di risultati importanti, compreso il nuovo cambio di titolo per quanto concerne gli Undisputed Tag-Team Titles, tornati in mano al Judgment Day. Ladello show rosso ha dunque portato a grosso sorprese ma anche ad un’decisamente, visto lo score di quest’ultimo per quanto concerne le ultime decadi in quel di Stamford. Stiamo parlando di Michael Cole, voce storica della WWE che ha saltato la puntata di stanotte e, secondo gli ultimi report, si appresta a saltare anche il prossimo episodio di Smackdown in programma, come di consueto, questo venerdì. Sono stati infatti Kevin Patrick e Wade Barrett ad aprire la puntata di Raw, con il primo che ha affermato di essere il sostituto proprio di Cole senza fornire ...