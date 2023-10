Wta Monastir 2023 | tutto facile per Paolini all’esordio | Cornet battuta in due set

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023)per Jasmineallo Jasmine Open, il torneo Wta diin Tunisia nel quale l’azzurra,oggi in qualità di numero uno del tabellone oltre che di numero uno d’Italia, ha avuto la meglio di Alizein due set col punteggio di 6-4 6-2. Un’ora e venti minuti per battere la transalpina (quaranta minuti il primo set e perfettamente simmetrico il secondo), che è mancata sopratnei momenti chiave. La toscana ora se la vedrà con la giovanissima croata Petra Marcinko. Nel primo set l’azzurra parte come meglio non potrebbe, tenendo laa quindici e poi rispondendo bene fino al doppio fallo diche le regala il break e dunque il 2-0, che però non viene confermato, visto che ...