WTA Monastir 2023 | Lucia Bronzetti domina il match d’esordio | sarà derby agli ottavi con Sara Errani!

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Continua a parlare italiano il primo turno del Jasmin Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a, in Tunisia: sul veloce outdoor africano la testa di serie numero 6, l’azzurra, liquida con un duplice 6-1 la malcapitata slovacca Kristina Kucova, spazzata via in appena 53 minuti, edaffronterà in untricoloreErrani. Nel primo setparte a gas spalancato e centra subito il break a zero, ma nel secondo game deve a sua volta fronteggiare una palla del controbreak. L’azzurra si salva e poi vola sul 3-0 pesante con un nuovo strappo a quindici.tiene agevolmente il servizio nel quarto game, ma nel sesto deve annullare ...