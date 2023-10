Wta Monastir 2023 | la sfida con Cornet apre il torneo di Paolini

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nel penultimo match in programma sul Centre Court, toccherà a Jasminefare il suo esordio nel Jasmin Open, ilWTA 250 in corso di svolgimento sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di. Accreditata come testa di serie numero 1 della rassegna tunisina, la toscana dovrà vedersela contro Alizéal primo turno. Un’avversaria insidiosa, che solo nell’ultimo periodo ha però ritrovato continuità di risultati. Sarà dunque l’azzurra ad avere dalla sua parte tutti i favori del pronostico., che ha da poco festeggiato il suo best ranking alla posizione numero 30 della classifica mondiale, ha conquistato la scorsa settimana la semifinale più importante della sua carriera, la settima a livello di circuito maggiore, raggiungendo il penultimo atto dello Zhengzhou Open. Poco ...