WTA Monastir 2023 | Jasmine Paolini debutta con la vittoria | battuta d’autorità Alizé Cornet

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023)si qualifica per il secondo turno del torneo WTA 250 di, in Tunisia. La numero 1 d’Italia s’impone con brillantezza contro la francese, mai facile da affrontare in qualunque contesto. 6-4 6-2 il punteggio finale; ora l’avversaria sarà la wild card croata Petra Marcinko, classe 2005 che ha del promettente e, quasi due anni fa, ha vinto gli Australian Open a livello junior. Parte forte l’azzurra, con il break a 30 che la porta sul 2-0, ma reagisce prontamente la transalpina. E, da parte sua, arriva un parziale di tre giochi di fila, solo che la continuità quest’oggi è quanto le manca. Il tutto si unisce a una costante pressione di, che serve bene e non lascia sostanzialmente mai fiato a. Questo è anche un punto ...