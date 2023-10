Voli | servizi extra alle stelle | aumenti del 273%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 ottobre 2023) Quando prendiamo un volo non paghiamo soltanto il prezzo del biglietto. Esiste infatti un gran numero diche risultano a pagamento e che, in alcuni casi, non sono evitabili. Tutto ciò ha portato a generare una vera e propria classifica, proposta da CarTrawler, che tiene conto unicamente dei guadagni ottenuti da ciò che in America definiscono “ancillary revenue”, ovvero le speseper l’appunto. Top 10 dei costiIl mondo del trasporto aereo non è più quello conosciuto nello scorso secolo. Gli anni Duemila hanno apportato una vera e propria rivoluzione. Basti pensare al mondo lowcost e a quanto sia diffuso oggi. Seguendo il calendario dei vettori e non selezionando una data precisa, è ancora possibile viaggiare con meno di 20 euro, andata e ritorno. Per quanto ciò sia incredibile, rappresenta una ...