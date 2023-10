Vola via come Mary Poppins ma con il trampolino

... la Nuovadella Seta che festeggia quest'anno il decennale. Le parti, ha detto Xi nel ... 17 ott 06:00 Putinin Cina per incontrare Xi Jinping Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in ...

Putin vola da Xi Jinping, Via della Seta e stessa linea su M.O. Agenzia askanews

PROMOZIONE B. Il Monticelli corsaro a Porto S. Elpidio vola via marcheingol.it

Ultimi ritocchi per la nuova rotatoria tra la SS16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, mentre si completeranno entro la primavera i lavori per la realizzazione della rotatoria tra SS16 e ...Roberto PALUMBO, laureato in Storia presso l’Università di Genova, è consigliere dell’Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini” con l’incarico di referente nelle relazioni fra l’Accademia ...