Il mondo olimpico e paralimpico si sono incontrati sul campo di gioco, insieme, per iSport, manifestazione nata nel segno dell'inclusione, ...

Video, WEmbrace Sport: Bebe Vio conquista Milano La Gazzetta dello Sport

Bebe Vio tra AI e Napoleone lancia l'evento "WEmbrace sport" - Il ... Il Sole 24 ORE

Il Ministro dello Sport, ospite dell'evento WEmbrace Sport 2023, ha commentato la scelta di non costruire la pista da bob a Cortina in vista delle Olimpiadi invernale del 2026.Il Ministro dello Sport, ospite dell'evento WEmbrace Sport 2023, ha commentato la scelta di non costruire la pista da bob a Cortina in vista delle Olimpiadi invernale del 2026.