Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 17 ottobre 2023)DEL 17 OTTOBREORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE SI E’ NORMALIZZATA SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SULL’A24TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E L’ALL’ACCIAMENTO CON L’A1NAPOLI ANCORA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E IL RACORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral