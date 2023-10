Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023)DEL 17 OTTOBREORE 10.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONEORA IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA EFIUMICINO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE EST SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI RERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE SI PROCEDE A RILENTO SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral