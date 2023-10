Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023)DEL 17 OTTOBREORE 0935 SARA SPANO’ BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE PER UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONEINVECE CONCLUSO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA IN DIREZIONEORA IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A VIA APPIA E PRODSEGUENDO TRA LAURENTINA E LAFIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA E PIU AVANTI TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI RERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI ...