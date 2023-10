Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023)DEL 17 OTTOBREORE 08.30 SARA SPANO’ BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS CHE PROVOCA CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONENORD E A VIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA E PROCEDENDO PIU AVANTI TRA SELVA CANDIDA E LAFIUMICINO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE INN USCITA CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI RERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SU VIA FLAMINIA TRA PRIMA ...