Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023)DEL 17 OTTOBREORE 7.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA CASILINA A VIA APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEFDE VERO L’EUR INFINE, SULLA FERROVIA METRE, PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE ...