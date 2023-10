“Venite | lo ammazzo” Spari nell’androne del palazzo | fa fuoco contro il figlio e scappa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ha puntato la pistolail, ha fattopoi èto. È successo poco dopo le 13di undi Sanremo. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni passanti attirati dal rumore dello sparo. Secondo un’altra versione, riportata da Riviera24 “un padre ha chiamato la polizia dicendo che stava per sparare al proprio, poi ha fatto”. La polizia ancora non si è espressa sul caso, cause e dinamica sono quindi tutte da chiarire. >“Ci dispiace, non partiamo più”. Choc sul volo Easyjet: la scoperta agghiacciante nel bagno, la furia dei passeggeri. Tutti costretti a scendere Di certo, e tutte le fonti sono d’accordo, c’è che è partita la caccia all’uomo. Dal momento in cui sono arrivati sul posto ...