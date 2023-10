Vengano a vivere a casa sua Rissa e urla dalla Gruber | Manuela Dviri zittisce Scanzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si accende il dibattito da Lillia Otto e mezzo, nella puntata di ieri 16 ottobre. In collegamento ci sono la scrittrice israelianae la firma de Il Fatto quotidiano Andrea. "Per tutta la vita ho lavorato per la pace, per il dialogo con i palestinesi. Sentire adesso questo discorso arrotolato su se stesso sulla colpa... Hanno fatto uno scempio sulla nostra gente. Hanno portato via da Israele dentro Gaza 200 persone fra cui anziani, neonati, bambini, malati", attacca la scrittrice. Qui lo scontro in diretta tra Andrea"La condanna è stata decisa e unanime", la interrompe la conduttrice. Maperde la pazienza: "No, non basta. In questo momento tutti dobbiamo dire ...