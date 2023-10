Venezia 80 | Welcome to Paradise | video intervista a Leonardo Di Costanzo | Marta Cammi e Giorgia Restelli

...Con queste parole di soddisfazione del direttore Jay Weissberg (in continuità alla formula "...Giornate del Cinema Muto sono realizzate grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli...

Venezia 80: Welcome to Paradise, video intervista a Leonardo Di ... Spettacolo.eu

Welcome Venice, martedì sera nell'area del tiro a volo di Nave ... Bellunopress

"Le Giornate del Cinema Muto non sono solo le proiezioni, sono anche una comunità che si riunisce, dentro e fuori il Teatro Verdi, per discutere e mettere in cantiere sempre nuovi progetti e quest'ann ...Avellino – Il Comune di Avellino si confronta a Venezia con le altre 38 amministrazioni coinvolte nel “Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”. Il sindaco, Gianluca Festa, ha preso ...