Vangelo di oggi 17 Ottobre 2023 | Lc 11 | 37-41 | Video Commento

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 17, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria”. “Se noi perdiamo il filo della L'articolodi17: Lc 11,37-41proviene da La Luce di Maria.

Ma la tavola dell'uomo diè quella di un fariseo, non di un pubblicano. Ciò che per Gesù conta ... Ma ilprosegue dicendo che 'Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le ...

La coincidenza sarà pure fortuita vista la contemporanea congiuntura internazionale che accanto alla guerra in Ucraina registra negli ultimi giorni una terrificante escalation del conflitto in Terra S ...In un tempo di ripiegamenti e chiusure, Teresina ci invita all’uscita missionaria, conquistati dall’attrazione di Gesù Cristo e del Vangelo”. “E’ la fiducia e null’altro che deve condurci all’Amore”.