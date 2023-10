(Di martedì 17 ottobre 2023) Chiamato in causa da Fabio, Vanha scelto di rispondere nuovamente alle parole del suo ex allenatore

... l'ex allenatore ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'utilizzo di alcol nello spogliatoio del Real Madrid dopo una testimonianza di, ex attaccante olandese degli spagnoli. ...

Van Nistelrooy smentisce Capello: “Alcol nel Real Madrid Tutto falso” ItaSportPress

Salernitana, il retroscena: era stato offerto anche Ruud van Nistelrooy Sportitalia

Chiamato in causa da Fabio Capello, Van Nistelrooy ha scelto di rispondere nuovamente alle parole del suo ex allenatore ...Fabio Capello ha parlato dei suoi anni al Real Madrid. In particolar modo, l'ex allenatore delle "Merengues" ha parlato del rapporto con Ronaldo e Cassano ...