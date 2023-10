La7.it - Le conseguenze collaterali della guerra in Medio Oriente : unha aggredito fisicamente alcuni volontari dell' Unicef a Milano , precisamente in corso Buenos Aires . L'aggressore, di ...

Milano, uomo aggredisce operatori Unicef per raccolta fondi per i bambini a Gaza: il video La7

Uomo aggredisce volontari Unicef a Milano: 'Dite un’altra volta Palestina e vi ammazzo' TGLA7

La vittima si chiama Matteo Bastianelli, 46 anni, direttore di un punto vendita della Conad. L’uomo è stato salvato dall’intervento di alcuni addetti di Marche Multiservizi. Ora ha uno zigomo ...Un uomo è stato trovato fuori dal supermercato Lidl di Voghera con un’emorragia alla testa e in coma. Non è chiaro come sia finito lì. Aveva in tasca uno scontrino della spesa fatta mezz’ora prima.