Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Roberta Contro Tutti | Marco Smascherato!

(Di martedì 17 ottobre 2023)diha scontri con molti ex pretendenti.viene smascherato da lei e poi dalle altre dame durante la! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è stata, protagonista di diversi scontri con i suoi ex pretendenti tra cui anche. Spazio anche a Gero che respinge tutte le dame che frequenta.di: Gero interrompe tutte le frequentazioni! Lasi apre ripartendo dalla discussione che aveva vistocome protagonista. La dama critica l’uscita con Ermes, ...

"Lequi sono tutte segnate dalla fatica, è vero, ma è perché qui sono loro a lavorare più degli- ammette Mahfud, oggi professore a Marrakech, ma sempre figlio di questa terra di berberi ...

Lunedì 16 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 16/10/23 Isa e Chia

Chi è Maurizio Laudicino, il Cavaliere di Uomini e Donne che si è presentato nel dating show per conoscere Gemma Galgani ...Nuova puntata oggi, martedì 17 ottobre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempr ...