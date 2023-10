Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 17 10 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sentite, Roberta Di Padua sarà anche esagerata e un po’ troppo, diciamo così, pragmatica (LOL), ma i maschi del parterre disono dei morti di sonno di dimensioni tali che se la ripopolazione del pianeta dipendesse da loro ci estingueremmo nel giro di un paio di decenni. Il premio alla best scusa dell’anno va quel tizio, Gianluca, che ha giustificato il fatto di non essersi fatto sentire con Roberta dicendo che soffre di cervicale e quindi non poteva muovere bene il collo e non riusciva a vedere bene tutto il parterre e di conseguenza gli era sfuggita la presenza della DiPaduona. AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH Dai, ma come si fa, io in fondo non riesco manco ad odiarli perché sono così surreali che non si rendono manco conto delle cose che dicono, delle figure che fanno, loro sembrano le scimmiette che giocano coi piattini nel ...