Uomini e Donne | l’annuncio di Maria De Filippi fa scalpore | centinaia di chiamate

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una nuova iniziativa diDeha colto nel segno. Da qualche ora, dopo la puntata pomeridiana disi potrà adottare un cane. Ebbene sì perché la conduttrice ha deciso di aprire questa rubrica per permettere una casa a quei cani che vivono nei canili tra solitudine e abbandono. Ogni giorno verranno proposti cani differenti con il fine di rendere loro un futuro migliore. Lo spot ha già scosso l’opinione pubblica, in quanto sono arrivate subitodi: l’iniziativa diDeE’ risaputo cheDesia molto legata ai cani. Stesso lei convive con tre bassotti a pelo duro: Ugo, Filippa e Giovanni. In una recente ...