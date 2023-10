Uomini e Donne | anticipazioni 17 ottobre | esterne per Manuela Carriero e Cristian Forti

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023)17: sembra che oggi debba essere dato molto spazio al Trono Classico. Ma anche l’Over avrà ovviamente il suo…17: come sono andate le uscite di? La tronista di “” è uscita con il corteggiatore Carlo: come sarà andata? Altri avranno da ridire? Nel frattempo c’è una new entry, Tommaso, che potrebbe movimentare maggiormente il percorso dellainvece ha portato in esterna Virginia e Valentina (lo aveva detto durante un’intervista). Si parla di baci con entrambe e di un successivo battibecco tra le due. Tina e Cipollari e Gianni ...