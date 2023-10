Unisannio | torna l’appuntamento con i Career Day

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRianche quest’anno ilDay in casa. L’atteso evento annuale per l’edizione 2023 ha richiamato 50 aziende con oltre 500 posizioni lavorative aperte. L’evento si terrà il 18 ottobre presso il Chiostro di Palazzo San Domenico a partire dalle ore 9. IlDay 2023 è un’occasione unica per gli studenti e le studentesse dell’Università del Sannio di entrare in contatto diretto con le aziende, di presentare i propri curriculum e di svolgere colloqui conoscitivi. Dall’altra parte, le aziende partecipanti avranno l’opportunità di illustrare le proprie opportunità di carriera e le modalità di selezione. 50 Aziende e 500 Open Job Position Cinquanta aziende di rilevanza nazionale e internazionale e un totale di 500 posizioni lavorative aperte offrono agli studenti e ai laureati ...