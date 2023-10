Under 21 | Baldanzi | “Gol con la nazionale una grande gioia | ad Empoli sto bene”

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tommaso, intervistato dopo la vittoria della21 contro la Norvegia per 2-0, ha parlato ai microfoni di Rai Sport esprimendo tutta la sua: “Vittoria fondamentale, ora pensiamo alle partite di Novembre. Contenti della prestazione e del risultato, il gol unaemozione”. “In campionato dobbiamo fare meglio, son contento di esser rimasto ad. Sono state dette cose non vere, spero di fare”, così il trequartista azzurrino sulla situazione col suo club. SportFace.

...la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni agli Europei21 2025, superando 2 - 0 la Norvegia allo stadio Druso di Bolzano grazie alle reti messe a referto da Tommasoe ...

All'Under 21 basta super Baldanzi: gol e assist, la Norvegia si arrende La Gazzetta dello Sport

Nazionale, la formazione ufficiale con l’Inghilterra! E nell’Under 21 Baldanzi esce per infortunio SOS Fanta

L’Italia Under 21 vince ancora e batte 2-0 la Norvegia. Secondo successo consecutivo per gli Azzurrini nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gol di Baldanzi e Pio Esposito.Sontuosa prestazione di tutta la squadra che ha dominato l'incontro, intera sfida da titolare per Diego Coppola ...