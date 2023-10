Una legge di bilancio prudente che guarda ai mercati Scrive Paganetto

Leggi su formiche

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ha ragione il il ministro Giorgetti quando dice che non è tanto il giudizio della Commissione Ue a far paura ma la valutazione deiche comprano il nostro debito pubblico. Da qui la prudenza realista enunciata nell’audizione sulla Nadef 2023 che ha trovato conferma in Consiglio dei ministri dove l’approvazione del disegno diper il 2024 è stata accompagnata dalla dichiarazione del vicepremier Salvini circa l’intenzione del governo di approvarla senza apportarvi emendamenti. Anche se si tratta di una scelta di per sé riduttiva sul piano parlamentare ne va apprezzato il segnale che dà aie il contributo a stabilizzarne le aspettative. Tanto più necessario visto che la manovra predisposta dal governo è il risultato di un difficile equilibrio tra gli effetti del rallentamento dell’economia mondiale certificato dal ...