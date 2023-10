«Una città in cammino» | percorsi alla scoperta dei tesori nascosti di Bergamo e dei suoi quartieri

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 17 ottobre 2023) TEMPO LIBERO. Sotto il segno della Capitale della Cultura, una rete di cammini per scoprire curiosità e angolidibassa e alta, con il coinvolgimento dei 25. La app Orobie Active per condividere immagini e riflessioni. Il progetto prenderà il via a dicembre.