Un tarantino | residente a Milano | racconta lo scudetto del Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’orgoglio, la gioia e la passione per la squadra del, nel libro di Giuliano Pavone, “Mi innamorai di te” (edizione Graf). Lo scrittore, nato a Taranto e, si cimenta in una riflessione sul tifo come una storia d’amore che va ben oltre il calcio. “Che bello il quadratino bianco e rosso di tifosi georgiani. E che bello Kim con la mano a cuoppo, che bello Osimhen che sa più parole in napoletano che in italiano. I devoti della dea Eupalla sanno spiegare perché ilabbia vinto il terzo, ma c’è da spiegare qualcosa di più, nel rapporto trae il, fra i tifosi e la città, fra la squadra i giocatori e quel poco didi cui c’è ovunque bisogno, come diceva Luciano De Crescenzo”, dichiara l’autore che ha ...