Un premio per la poesia che fa danno alla poesia | è successo allo Strega Giovani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Torno a scrivere di. Anche se, a farlo ora, con un mondo travolto da inutili massacri, che danza sull’orlo dell’abisso, magari a qualcuno potrà apparire di cattivo gusto. Ma la, arte irrilevante e poverella, reclusa com’è nella sua gabbietta da pettirossa, sempre pronta a fare da alibi cinguettante a tutti i marci buoni sentimenti d’ogni era, se solo riuscisse ad aprire quella porticina e a volare via, proprio per la sua irrilevanza, forse potrebbe volare tanto alto da tornare a suggerirci quanto le parole con cui nominiamo il mondo siano fondamentali, soprattutto in un mondo come questo, in cui praticamente ogni parola (pubblica e non di rado privata) è ormai sinonimo di menzogna. È ciò che non rileva, che non è rilevato, nella realtà dell’apparenza e della visibilità mannare, in quella del controllo ...