Un posto al sole | anticipazioni 17 ottobre 2023 | una brutta sorpresa per Raffaele

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 ottobre 2023)Giordano, prossimamente, potrebbe ritrovarsi a fronteggiare dei problemi molto seri, come segnalano ledi Unaldi martedì 17. Il portiere di Palazzo Palladini, di recente, è partito per Barcellona per trascorrere un periodo di vacanza con Ornella e Patrizio. Giordano, dopo aver cercato invano il suo degno sostituto per la portineria, alla fine ha affidato la sua guardiola a Rosa Picariello, affiancandole suo figlio Diego per darle una mano con le faccende legate all'amministrazione. Tuttavia, in sua assenza, la situazione diventerà incandescente soprattutto a causa di Roberto e Otello. Ferri, infatti, non farà che protestare, mentre Testa comprometterà le cose a causa del suo proverbiale zelo. Dunque, per...