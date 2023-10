Un minuto di silenzio all' Europarlamento per attentato Bruxelles

Gli eurodeputati hanno osservato undialla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il giorno dopo l'attacco a Bruxelles in cui due tifosi svedesi sono rimasti uccisi poco prima di una partita di calcio. La ...

Parlamento Ue: minuto di silenzio per le vittime dell'attentato a ... Servizio Informazione Religiosa

Israele,Assemblea capitolina apre con minuto silenzio Agenzia askanews

Milano, 17 ott. (askanews) - Gli eurodeputati hanno osservato un minuto di silenzio alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il giorno dopo l'attacco a Bruxelles in cui due tifosi sv ...L’ex madridista, ora in forza all’Al-Ittihãd in Arabia Saudita, sulla piattaforma X (ex Twitter) ha espresso solidarietà e chiesto di pregare per le vittime di Gaza. La risposta su X di Aouate: «Figli ...