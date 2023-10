Un episodio bellissimo | con il triangolo Imma-Pietro-Caligiuri completamente destabilizzato

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 ottobre 2023) La quarta stagione diTataranni sì farà. La conferma, velatissima, tentennata, era già stata data durante la conferenza stampa della terza stagione. Con i vertici tentennanti tra lo possiamo dire, non lo diciamo, sguardi soppesanti e infine un sì stiracchiato. E come no, del resto. La serie, o miniserie (ieri sera è andato in onda l’ultima puntata che ha raccolto 4 milioni 810 mila di persone; 26,6% di share), è stata ancora un successo di pubblico e amore incondizionato per Vanessa Scalera (la svolta della sua carriera; quel titolo che, facendo i provinciali esperti di Hollywood: mette un attore «on the map»). Ma anche senza una reale conferma, come pensare di non continuare la storia del sostituto procuratore di Matera dopo ilfinale di ieri sera? ...