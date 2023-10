Umana Reyer Venezia-Hapoel Tel Aviv | EuroCup | ultime e diretta tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’obiettivo è uno soltanto: piazzare il primo acuto in questo percorso europeo che è cominciato, davvero, nel modo peggiore possibile. La prima compagine impegnata in questa terza giornata dell’basket saràche ospiterà, inaspettatamente, gli avversati diTelin una sfida dal forte retrogusto di guerra. La Federazione di pallacanestro, infatti, si è dovuta prodigare nel cambio di campo in calendario dopo lo scoppio del conflitto in Israele: si giocherà prima nella Laguna italiana e soltanto a dicembre, sperando in un conflitto piuttosto breve, in quel di Tel-. Ecco tutto quello che c’è da sapere daTelcon le ...

Ci parla Francesco Rigo quella di sabato sera è stata una grande serata per le prime squadre dell'. Entrambe le squadre erano impegnate dell'anticipo, ed entrambe, vincendo le rispettive partite, sono andate prime in classifica a punteggio pieno. Tre vittorie e zero sconfitte per la ...

Umana Reyer Venezia, martedì arriva l’Hapoel Tel Aviv Sportando

Eurocup, Reyer Venezia – Hapoel Tel Aviv: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

Si gioca al Taliercio per il terzo turno dopo l'inversione di campo stabilita dalla federazione europea a causa del conflitto in terra israeliana ...L'Umana Reyer Venezia non brilla ma al Taliercio contro la Vanoli Cremona porta a casa i due punti e resta imbattuta in questa nuova stagione di LBA. Ancora una volta ...