Ultime Notizie Roma del 17-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno ancora Esterina per di giornale di Joe biden in Medio Oriente a casa bianca ha confermato che il presidente americano sarà domani in Israele intanto contro i 200 obiettivi Diamante della jihad islamica sono stati colpiti nei Raid Condotti nella notte delle forze di difesa israeliane sulla striscia di Gaza biden andrà poi ad Amman in Giordania dove incontrerà re Abdullah il presidente egiziano al-sisi il presidente dell’autorità palestinese a qui sottolinea in una nota ribadire che ammazzano rappresenta il diritto del Popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione discutere alle necessità umanitarie dei civili a Gaza sono Intanto almeno 71 le persone uccise nei pagamenti italiani nelleore che hanno colpito la striscia riferisce la TV satellitare Al ...