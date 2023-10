Ultime Notizie Roma del 17-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio è morto il sospetto terrorista dell’attentato di Bruxelles che ha provocato due vittime La conferma arriva dalla procura il già vista che lunedì sera aperto il fuoco in pieno centro ci tengo due persone si era data la ed è stato rintracciato dalla polizia in un bar di charme Effect all’arrivo delle forze dell’ordine c’è stata una sparatoria in cui il killer la sua dablam è rimasto gravemente ferito il decesso avvenuto poco dopo lo scontro a fuoco l’uomo aveva con sé l’arma usata nell’attentato ha detto il Ministro dell’Interno anelli inverno in Non è escluso giusto che ci siano dei complici Ora si dà la caccia ad altri due ricercati rafforzata la vigilanza in Vaticano più di sicurezza per le possibili minacce in un’area considerata sensibile il terrorista Genova nel ...