Ultime Notizie Roma del 17-10-2023 ore 09 | 10

(Di martedì 17 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Martedì 17 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale in studio Bruxelles e al massimo livello di allerta dopo che due tifosi svedesi sono stati uccisi nel centro della città da un uomo armato che ha rivendicato di aderire lo Stato islamico un portavoce dell’ufficio del procuratore dichiarato che aspetto ancora libertà e avete residenti di rimanere in casa il portavoce della procura anche rivelato che un tassista è stato ferito e sta ricevendo pure in ospedale andiamo a Gaza circa mezzo milione di persone sono sfollati all’interno dei Confini di Israele comunica un portavoce dell’esercito di Tel Aviv abbiamo evacuato tutto il sud di Israele tutte le località vicino alla striscia di Gaza secondo le direttive del governo abbiamo fatto lo stesso nel nord del paese per 20 insegnamenti che sono stati pure evacuati inviati israeliano all’onu dice ...