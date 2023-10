Ultime Notizie Roma del 17-10-2023 ore 07 | 10

(Di martedì 17 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Martedì 17 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale in studio Bruxelles e al massimo livello di allerta dopo che due tifosi svedesi sono stati uccisi nel centro della città da un uomo armato che ha rivendicato di aderire lo Stato islamico un portavoce dell’ufficio del procuratore dichiarato che aspetto ancora libertà e ha detto residenti di rimanere in casa e portavoce della procura anche rivelato che un tassista è stato ferito e sta ricevendo pure in ospedale andiamo a Gaza circa mezzo milione di persone sono sfollati all’interno dei Confini di Israele comunica un portavoce dell’esercito di Tel Aviv abbiamo evacuato tutto il sud di Israele tutte le località vicino alla striscia di Gaza secondo le direttive del governo abbiamo fatto lo stesso nel nord del paese per 20 insegnamenti che sono stati pure evacuati inviato italiano all’onu dice ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Biden sarà domani in ...

Guerra Medioriente, Hamas: "250 gli ostaggi" Sky Tg24

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Hamas: 250 ostaggi, 22 morti in bombardamenti. E mostra video ... Il Sole 24 ORE

The interception of a Canadian military plane by Chinese fighter jets over international waters on Monday was unacceptable, dangerous and reckless, said Defence Minister Bill Blair. He spoke after ...Karl Badohal Anna Koper [ 16 ] - 16(EU)(KO) EUKO(460)249 ...