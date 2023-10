UFFICIALE – Fagioli-Procura Federale | accordo sulla squalifica | i tempi

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come anticipato nel pomeriggio,ha patteggiato laper la questione legata alle scommesse. Laha definito la sanzione per il centrocampista della Juventus, che paga anche una multa. Ecco tutte le sanzioni che arrivano dalla FIGC, subito attive. LO STOP – “Laha raggiunto un(ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolòa seguito del quale lo stesso è sanzionato con unadi 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA. Riguardo le prescrizioni alternative,...