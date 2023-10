Ucraina | missili Atacms contro le infrastrutture russe La conferma di Zelensky | «Arrivati dagli Usa e già impiegati»

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una svolta sostanziale nella guerra in. Gli Stati Uniti hanno inviato per la prima volta e in segreto a Kiev i tanto attesi (e richiesti)a lungo raggio. La notizia, resa nota da fonti informate al Wall Street Journal, è statata direttamente dal presidente ucraino Volodymyr: «Kiev ha ricevutoUsae li ha già», riferisce l’agenzia Unian. L’invio delle armi – stando alle dichiarazioni rilasciate al giornale americano – sarebbe stato necessario per consentire attacchi a lungo raggio durante una fase importante dellaffensiva. Il battesimo di fuoco sarebbe inoltre avvenuto la notte scorsa, quando le truppe di Kiev hanno colpito due aeroporti ...